Медведев — о победе в матче с «Ростовом»: всё было решено заранее? Ни в коем случае

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал шестое подряд чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 25 мая, «Зенит» обыграл «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

«Первые эмоции — экстремально положительные. Всё было решено заранее? Ни в коем случае», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.