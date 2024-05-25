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Медведев — о победе в матче с «Ростовом»: всё было решено заранее? Ни в коем случае

Медведев — о победе в матче с «Ростовом»: всё было решено заранее? Ни в коем случае
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал шестое подряд чемпионство сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Сегодня, 25 мая, «Зенит» обыграл «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 54'     1:1 Мантуан – 65'     2:1 Артур – 85'    

«Первые эмоции — экстремально положительные. Всё было решено заранее? Ни в коем случае», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч начался в 16:30 мск. Таким образом, после 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

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