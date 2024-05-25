Президент РПЛ Алаев прокомментировал чемпионство «Зенита»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал итоги чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ. Напомним, по итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России по футболу в шестой раз подряд.

«Надеюсь, что у нас всегда будет борьба и конкуренция до последнего тура. Поэтому поздравляю всех болельщиков, ведь это настоящий подарок для любителей футбола. По мне, это суперчемпионат. Ещё раз с победой футбольный клуб «Зенит», всех тех, кто решил свои задачи. А тем, кто не смог решить и сохранить прописку в РПЛ, желаем вернуться, как сделал это футбольный клуб «Химки». Всех поздравляю с невероятный концовкой этого отличного чемпионата», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.