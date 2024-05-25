«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на пять лет

«Зенит» продлил контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Новый контракт был подписан на «Газпром Арене» после завершения матча 30-го тура чемпионата России с «Ростовом», соглашение рассчитано на пять лет — до конца сезона-2029/2030.

«Зенит» Семака — это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в «Зените» был совершён качественный рывок и внесён исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет.

Сине-бело-голубые в течение ближайших пяти сезонов продолжат ставить перед собой самые высокие задачи и развиваться. ФК «Зенит» и главный тренер благодарят каждого, кто остался верен нашим цветам и эмблеме, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой. Вместе нас ждут новые победы», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, предыдущий контракт между сторонами был рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России.