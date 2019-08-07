Вальдес: юным игрокам «Зенита очень повезло, что у них такие условия в академии

Тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с молодёжной командой «Зенита» (0:1).
«Зенит» — хорошая команда, видно, что она достаточно сыгранна, видно, что у них идёт сезон, что они играют. Команда очень хорошо работала в защите, и нам с трудом удавалось продвигаться вперёд. Что касается игроков, разных можно выделить, но особенно я хотел бы отметить прекрасную игру вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.
Наша команда уже две недели активно тренируется, игроки находятся в определённом состоянии, однако надо отметить, что «Зенит» поддавливал и прессинговал. Если мы преодолевали первый оборонительный рубеж, они перестраивались. Часто нам приходилось обороняться и обходить с флангов, чтобы просто обойти эту хорошо выстроенную систему. У нас не получилось сделать всё, что мы хотели и сыграть именно так, как мы хотели. Однако нам кажется, что в целом получился неплохой матч и зрителям он понравился. Мы будем стараться играть в дальнейшем лучше.
Результат всегда важен. Я всегда хочу выигрывать и ненавижу проигрывать. Но надо учитывать тот этап, на котором находится наша команда. У нас в разгаре сборы, мы ещё только тренируемся и готовимся, а наши соперники уже проводят игры сезона, они гораздо лучше сработались. Наш следующий соперник, я ожидаю, это будет хорошо физически готовая команда. Если я не ошибаюсь, то команда в среднем в возрасте до 23 лет, однако мы будем готовы к этому матчу, мы будем стараться победить, как и всегда.
Санкт-Петербург — замечательный город, мне уже довелось здесь побывать когда-то давно со сборной Испании. И вообще Россия — это прекрасная страна, я уважаю её историю, её культуру. Что касается стадиона, это прекрасный стадион, здесь созданы все условия для футбола, они очень способствуют росту и развитию футболистов, юным зенитовцам очень повезло. Они должны отдавать отчёт, что далеко не у всех есть такие условия и такой прекрасный стадион, где всё почти по-настоящему", - приводит слова Вальдеса пресс-служба «Зенита».
- 7 августа 2019
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