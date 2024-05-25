Матвей Сафонов прокомментировал информацию о возможном трансфере в «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался по поводу возможного трансфера во французский «ПСЖ».

— Что дальше?

— Отпуск, по-моему.

— Последний ли это матч за «Краснодар»?

— Откуда же я знаю, ребят?

— Что можешь сказать об истории с «ПСЖ»?

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Как только вам нужно будет узнать, вы узнаете, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости с «Краснодаром» о переходе Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.