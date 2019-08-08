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«Манчестер Сити» подтвердил травму «крестов» у Зане, немец перенесёт операцию

«Манчестер Сити» подтвердил травму «крестов» у Зане, немец перенесёт операцию
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал информацию по травме немецкого вингера Лероя Зане.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что Лерой Зане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. Вингер получил травму в начале победного матча Суперкубка Англии с «Ливерпулем», который проходил на «Уэмбли».

Футболист проходил тестирование на протяжении недели. Его обследование проводил врач, который прибыл в Манчестер специально для того, чтобы установить степень тяжести его травмы.

На следующей неделе Лерой перенесёт операцию. «Манчестер Сити» предоставит Лерою всю необходимую поддержку. Все в клубе желают ему скорейшего и полного выздоровления», — сказано в заявлении «Манчестер Сити».

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