«Манчестер Сити» подтвердил травму «крестов» у Зане, немец перенесёт операцию
«Манчестер Сити» на своём официальном сайте опубликовал информацию по травме немецкого вингера Лероя Зане.
«Манчестер Сити» может подтвердить, что Лерой Зане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. Вингер получил травму в начале победного матча Суперкубка Англии с «Ливерпулем», который проходил на «Уэмбли».
Футболист проходил тестирование на протяжении недели. Его обследование проводил врач, который прибыл в Манчестер специально для того, чтобы установить степень тяжести его травмы.
На следующей неделе Лерой перенесёт операцию. «Манчестер Сити» предоставит Лерою всю необходимую поддержку. Все в клубе желают ему скорейшего и полного выздоровления», — сказано в заявлении «Манчестер Сити».
У Зане подозрение на разрыв «крестов», его переход в «Баварию» под вопросом
- 8 августа 2019
-
20:28
-
20:21
-
20:11
-
20:08
-
19:56
-
19:49
-
19:43
-
19:24
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:18
-
18:06
-
18:04
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:32
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:25
-
16:23
Партнерский контент