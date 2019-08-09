«Бёрнли» арендовал хавбека «Челси» Дринкуотера

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер перешёл в «Бёрнли», сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Бордовые арендовали футболиста до 6-го января 2020 года.
Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хотел избавиться от двух полузащитников своей команды — Дринкуотера и Тьемуэ Бакайоко. Новый наставник синих не рассчитывает на этих игроков, поэтому хотел, чтобы они покинули команду в летнее трансферное окно.
Дринкуотер перешёл в «Челси» два года назад из «Лестера». За него синие заплатили € 37,9 млн. Всего в составе лондонского клуба 29-летний футболист провёл 23 матча и забил 1 мяч.
В апреле Дринкуотер получил наказание в виде 70 часов общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
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