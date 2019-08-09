Теттех: Малком — отличный игрок, и его переезд в Россию здорово скажется на РПЛ

Бывший полузащитник «Динамо» Абдул Азиз Теттех прокомментировал свой переход в турецкий клуб «Газишехир Газиантеп», а также оценил трансфер Малкома в «Зенит».

«Команде всегда следует что-то менять, чтобы удерживать баланс. Думаю, сейчас у «Динамо» подобралась очень хорошая команда. Это здорово для болельщиков. Ребятам же лишь следует усердно работать и идти вперёд, тогда всё получится.

Если говорить о «Зените» и покупке Малкома, это очень большой трансфер. Он отличный игрок, и его переезд в Россию должен здорово сказаться на всей лиге, сделав её более привлекательной», — приводят слова Теттеха «Известия».

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится в субботу, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Теттех выступал в составе московского «Динамо» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт гол. Теттех также играл за такие команды, как «Удинезе», «Херес», «Гранада», «Леганес», «Монтанерос», «Платаниас» и «Лех».