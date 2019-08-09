Капитан «Урала»: если меня захочет «Ливерпуль», то не сможет купить

Капитан «Урала» Артём Фидлер ответил на вопрос, почему он уже много лет является единственным уроженцем Свердловской области в составе своей команды.
«Трудно ответить… Последний раз, когда к нам на сборы приезжали два молодых парня, я им так и сказал: такое чувство, что вам ничего не надо. Знаете, когда я пришёл на просмотр в «Урал» – подо мной земля горела. Буквально летел! Молодёжи нужно больше стараться. Я не говорю про всех, только о том, что сам видел. Плюс тот же лимит. Если делать лимит – то на качество. Как в Англии.
Там в Премьер-лигу можно попасть, если ты играл за сборную. Нужен довольно высокий процент матчей. Если меня сейчас, например, захочет «Ливерпуль» – они не смогут меня купить. Я не играю за сборную. Если делать лимит – то такой. А у нас приезжают иностранцы, часто ничем не лучше наших игроков, но они играют, потому что его привезли, заплатили за него деньги. Наш пацан садится на скамейку. Простая формула", — цитирует хавбека «Областная газета».
- 9 августа 2019
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