УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун»
Главным судьёй ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» назначен Боян Панджич из Швеции. Его ассистентами станут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, резервный рефери — Каспар Шеберг, сообщает пресс-служба столичного клуба.
37-летний Панджич работает на международном уровне с 2014 года. За свою карьеру он один раз судил матч с участием российского клуба: пять лет назад «Краснодар» под руководством Олега Кононова со счётом 4:0 обыграл на выезде эстонский «Калев» во встрече отборочного раунда Лиги Европы.
Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене». Начало — в 19:45 мск. В первой игре на выезде красно-белые одержали победу со счётом 3:2.
- 9 августа 2019
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:17
-
14:13
-
13:52
-
13:43
-
13:40
-
13:35
-
13:23
-
13:23
-
13:05
-
13:04
-
12:47
-
12:28
-
12:26
-
12:14
-
12:09
-
11:56
-
11:46
-
11:35
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:31
-
10:28
-
10:10
-
10:03
-
09:44
-
09:34
-
09:27
-
09:27
Партнерский контент