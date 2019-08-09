УЕФА назначил судей на матч Лиги Европы «Спартак» — «Тун»

Главным судьёй ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» назначен Боян Панджич из Швеции. Его ассистентами станут Йоаким Амри Нильссон и Даниэль Густавссон, резервный рефери — Каспар Шеберг, сообщает пресс-служба столичного клуба.



37-летний Панджич работает на международном уровне с 2014 года. За свою карьеру он один раз судил матч с участием российского клуба: пять лет назад «Краснодар» под руководством Олега Кононова со счётом 4:0 обыграл на выезде эстонский «Калев» во встрече отборочного раунда Лиги Европы.



Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене». Начало — в 19:45 мск. В первой игре на выезде красно-белые одержали победу со счётом 3:2.