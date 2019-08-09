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«Динамо» объявило о трансфере Филиппа из дортмундской «Боруссии»

«Динамо» объявило о трансфере Филиппа из дортмундской «Боруссии»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа.

25-летний футболист заключил с бело-голубыми соглашение, рассчитанное на четыре года. За свою новую команду немецкий форвард будет выступать под 5-м номером. Для московского клуба это уже 10-й новичок в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Динамо» согласовало с «Боруссией» трансфер Филиппа за € 20 млн. На игрока также претендовал франкфуртский «Айнтрахт».

Филипп перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Фрайбурга». Его трансфер обошёлся дортмундскому клубу в € 20 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 23 играх, в которых на его счету 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.

«Динамо» объявило о трансфере Филиппа из дортмундской «Боруссии»
«Динамо» объявило о трансфере Филиппа из дортмундской «Боруссии»
Фото: Официальный сайт ФК «Динамо» (Москва)
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