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«Андерлехт» отказался от трансфера Джорджевича из-за высокой цены

«Андерлехт» отказался от трансфера Джорджевича из-за высокой цены
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Андерлехт» отказался от приобретения нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. Бельгийский клуб не готов заплатить необходимую сумму за трансфер.

Джорджевич вылетел вместе с «Зенитом» в Москву на выездной матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Он продолжает переговоры с «Локомотивом», но контракт между сторонами по-прежнему не подписан.

Лука выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале». В сезоне-2018/19 на клубном уровне 25-летний черногорский футболист принял участие в 27 матчах. В его активе 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2020 года.

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