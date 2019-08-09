«Андерлехт» отказался от трансфера Джорджевича из-за высокой цены
Как стало известно «Чемпионату», «Андерлехт» отказался от приобретения нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. Бельгийский клуб не готов заплатить необходимую сумму за трансфер.
Джорджевич вылетел вместе с «Зенитом» в Москву на выездной матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Он продолжает переговоры с «Локомотивом», но контракт между сторонами по-прежнему не подписан.
Лука выступает за «Зенит» с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском «Арсенале». В сезоне-2018/19 на клубном уровне 25-летний черногорский футболист принял участие в 27 матчах. В его активе 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2020 года.
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
- 9 августа 2019
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:29
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
Партнерский контент