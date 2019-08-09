Марсьяль вернул 9-й номер, который у него забрал Ибрагимович
В сезоне-2019/20 нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль будет выступать под 9-м номером, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Марсьяль выбрал 9-й номер после перехода в «МЮ» в 2015 году, но позже его забрал форвард Златан Ибрагимович. Затем под «девяткой» играл нападающий Ромелу Лукаку. В это летнее трансферное окно бельгиец перешёл в «Интер».
Видео доступно на странице «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».
В минувшем сезоне Антони на клубном уровне забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах.
«Манчестер Юнайтед» 11 августа проведёт встречу 1-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 18:30 мск.
Лукаку взял в «Интере» номер Икарди
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