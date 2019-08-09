«Аякс» объявил о продлении контракта с Зиешем
Амстердамский «Аякс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с марокканским полузащитником Хакимом Зиешем.
Новое соглашение голландского клуба с футболистом будет действовать до лета 2022 года. Прежний контракт истекал летом 2021 года.
Зиеш перешёл в «Аякс» из «Твенте» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 11 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 29 матчах голландского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отдал 17 результативных передач. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 17 матчах Лиги чемпионов. В составе «Аякса» хавбек становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.
Зиеш: «Севилья» на одном уровне в «Аяксом», не хочу напрасно покидать Амстердам
- 9 августа 2019
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:04
-
20:03
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:00
-
18:50
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:14
-
18:02
-
17:55
-
17:40
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:45
-
16:29
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:33
-
15:17
-
15:17
-
15:06
Партнерский контент