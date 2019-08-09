«Аякс» объявил о продлении контракта с Зиешем

Амстердамский «Аякс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с марокканским полузащитником Хакимом Зиешем.

Новое соглашение голландского клуба с футболистом будет действовать до лета 2022 года. Прежний контракт истекал летом 2021 года.

Зиеш перешёл в «Аякс» из «Твенте» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 11 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 29 матчах голландского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором 16 забитых мячей, а также отдал 17 результативных передач. Также на его счету пять мячей и четыре голевые передачи в 17 матчах Лиги чемпионов. В составе «Аякса» хавбек становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.