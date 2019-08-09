«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: ван Дейк довёл счёт до разгромного

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал автором третьего гола мерсисайдцев в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити». На 28-й минуте нидерландский футболист отправил мяч в ворота соперника после передачи хавбека Мохамеда Салаха.

Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» сейчас проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». К 42-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. Первый гол забил защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли, отправив мяч в свои ворота в начале встречи. В середине первого тайма преимущество хозяев увеличил Салах. Перед свистком на перерыв отличился нападающий Дивок Ориги.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Норвич Сити».

Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.