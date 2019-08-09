Рибери может перейти в ПСВ

ПСВ проявляет интерес к французскому полузащитнику Франку Рибери, утверждает Sport Bild.

По данным источника, видеть хавбека в составе ПСВ хочет главный тренер голландского клуба Марк ван Боммел, который в бытность футболистом играл вместе с Рибери за «Баварию». В данный момент француз является свободным агентом, поэтому может достаться ПСВ бесплатно.

Нынешним летом 36-летний Рибери покинул «Баварию» в связи с окончанием контракта. В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В составе «Баварии» Рибери сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и сделал 182 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.