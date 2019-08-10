«Рома» заинтересована в аренде Ловрена у «Ливерпуля» с правом выкупа
«Рома» заинтересована в аренде защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
Агенты хорвата уже встречались с директором римского клуба Джанлукой Петрачи. Римляне предлагают «Ливерпулю» € 2 млн за аренду на сезон с опцией выкупа за € 16 млн. При этом выкуп станет обязательным, если Деян сыграет за «Рому» определённое количество матчей. «Ливерпуль» хочет, чтобы возможность выкупа была предусмотрена за € 20 млн, а также готов рассмотреть вариант с немедленной продажей Ловрена.
Финалист чемпионата мира — 2018 в России выступает за «Ливерпуль» с 2014 года, куда он перешёл из «Саутгемптона». В прошлом сезоне он провёл 13 матчей в Премьер-лиге и стал автором одного гола.
«Милан» предложил за Ловрена € 15 млн, «Ливерпуль» хочет не менее € 25 млн
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