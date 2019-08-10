Рауш: нравится играть против таких соперников, как «Зенит»

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал предстоящий домашний матч 5-го тура российской Премьер-Лиги против «Зенита».



«Помню, когда мы в прошлом году дома играли, то Федя забил, а я голевую отдал. Надо продолжать играть так же, и всё будет хорошо. Понятно, что будет тяжёлая игра, но мы настраиваемся, готовимся. Постараемся эти три очка оставить дома.



В последние 3-4 месяца меня немного беспокоили травмы. Я очень рад, что вернулся в состав и могу помогать команде. Надеюсь на победу. Мне нравится играть против таких соперников. Буду стараться, чтобы через мой фланг никаких атак не проходило.



Я очень рад, что Роман Нойштедтер перешел в «Динамо». Он мой друг, мы долго общаемся. Очень рад, что сможем поиграть в одной команде», – приводит слова Рауша официальный канал ФК «Динамо» в YouTube.