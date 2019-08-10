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Английский клуб будет выступать в форме с изображением пюре и сосисок

Английский клуб будет выступать в форме с изображением пюре и сосисок
Футбол / Англия 0

Английский клуб «Бидейл», который выступает в 11-м дивизионе, второй сезон подряд решил выступать в оригинальной форме. В предстоящем сезоне игроки команды будут выходить на поле в футболках с изображением еды.

На гостевых футболках игроков будет изображено картофельное пюре с сосисками, а также зелёным горошком. Голкипер «Бидейла» будет выступать в свитере с рисунком, напоминающим фартук. Такое решение связано с местной мясной фабрикой, которая является спонсором клуба.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» клуба.

Отметим, что прошлом сезоне на домашней форме «Бидейла» были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездной форме были нарисованы сосиски.

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