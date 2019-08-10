«Рома» намерена арендовать форварда «Реала» Мариано
Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в услугах 26-летнего форварда заинтересована «Рома». Римский клуб планирует арендовать Диаса с правом выкупа игрока по окончании срока аренды.
Форвард перешёл в юношескую команду мадридского «Реала» в 2011 году. 26 октября 2016 года Диас забил первый гол за мадридский клуб в дебютном официальном матче. 30 июня 2017-го Мариано перешёл в «Лион» за € 8 млн. 29 августа 2018 года вернулся в «Реал» за € 21,5 млн. В 22 играх минувшего сезона забил четыре мяча.
«Рома» заняла 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2018/19. Чемпионом Италии стал «Ювентус».
Мариано Диас согласился на переход в «Монако»
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