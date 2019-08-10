«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 17:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Николас Хоптон. Резервным рефери назначен Чарльз Брейкспир.



В прошлом сезоне «Борнмут» занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» по итогам минувшего сезона занял 2-е место в таблице Чемпионшипа и получил право выступить в АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».



Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».