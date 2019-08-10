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«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 17:00

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 17:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. В роли его ассистентов выступят Мэттью Уилкс и Николас Хоптон. Резервным рефери назначен Чарльз Брейкспир.

В прошлом сезоне «Борнмут» занял 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» по итогам минувшего сезона занял 2-е место в таблице Чемпионшипа и получил право выступить в АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».

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