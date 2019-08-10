«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прямой эфир матча начнётся 10 августа в 17:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. В роли его ассистентов выступят Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Крейг Хикс.



В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 49 очков. «Эвертон» занял 8-е место в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19, имея в активе 54 очка. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», набрав 98 очков.



Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/10 доступно на «Чемпионате».