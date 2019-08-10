Стало известно, какие книги читают братья Кокорины и Мамаев в колонии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии города Алексеевка Белгородской области, взяли в библиотеке по три книги, сообщает корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

В ведомости Александра значатся «Братья Карамазовы» и «Униженные и оскорблённые» Фёдора Достоевского, а также «Жизнь настоящих людей».

Кирилл читает «Театр Шабатта» Филипа Рота, t Виктора Пелевина и «Бедные люди» Достоевского.

Павел взял в библиотеке «Записки из подполья» и «Записки из мёртвого дома» Достоевского, а также «Вердикт» Джона Гришэма.

В октябре 2018 года братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате которых пострадали три человека. 8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.