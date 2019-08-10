Игрок молодёжной команды «Локо» отпраздновал гол в маске Человека-паука
Полузащитник молодежной команды «Локомотива» Кирилл Щетинин отпраздновал гол в домашнем матче 5-го тура первенства России с «Уралом» в маске Человека-паука. 17-летний футболист отличился на 73-й минуте. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Фото можно посмотреть на странице «Локомотива» в «Твиттере».
«Идею подсказал друг — так голы празднует Обамеянг. Я тоже захотел. Не знаю, буду ли делать так постоянно», — приводит слова Щетинина пресс-служба «железнодорожников».
Сегодняшний гол стал для хавбека первым в сезоне.
«Локомотив», набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблицу молодёжного первенства России. В 6-м туре «железнодорожники» встретятся с «Динамо». Московское дерби состоится 17 августа.
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