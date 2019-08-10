«Спартак-2» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Авангардом» в ФНЛ
В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал защитник «Авангарда» Аслан Дашаев, отличившийся перед перерывом. На 62-й минуте нападающий «Спартака-2» Александр Руденко сравнял счёт. В концовке матча Руденко вывел красно-белых вперёд. Ничью команде из Курска принёс полузащитник Дмитрий Каюмов, отправивший мяч в ворота соперника на 93-й минуте.
Результаты других матчей 7-го тура ФНЛ
«Мордовия» (Саранск) — «Балтика» (Калининград) — 0:3
«Нижний Новгород» — «Факел» (Воронеж) — 2:1
«Текстильщик» (Иваново) — «Шинник» (Ярославль) — 1:1.
Турнираня таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».
ФНЛ - Первый дивизион. 7-й тур
10 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Авангард К
Курск
2 : 2
Спартак-2
Москва
1:0 – Дашаев – 45+1, 1:1 – Руденко – 62, 1:2 – Руденко – 84, 2:2 – Каюмов – 90+3 (пен)
«Нижний Новгород» может уволить всё руководство клуба
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