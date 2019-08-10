«Спартак-2» на 93-й минуте упустил победу в матче с «Авангардом» в ФНЛ

В матче 7-го тура Футбольной национальной лиги курский «Авангард» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла в Курске на стадионе «Трудовые резервы» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал защитник «Авангарда» Аслан Дашаев, отличившийся перед перерывом. На 62-й минуте нападающий «Спартака-2» Александр Руденко сравнял счёт. В концовке матча Руденко вывел красно-белых вперёд. Ничью команде из Курска принёс полузащитник Дмитрий Каюмов, отправивший мяч в ворота соперника на 93-й минуте.

Результаты других матчей 7-го тура ФНЛ

«Мордовия» (Саранск) — «Балтика» (Калининград) — 0:3

«Нижний Новгород» — «Факел» (Воронеж) — 2:1

«Текстильщик» (Иваново) — «Шинник» (Ярославль) — 1:1.

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