Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Нижний Новгород» может уволить всё руководство клуба

«Нижний Новгород» может уволить всё руководство клуба
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в «Нижнем Новгороде» может быть уволен не только главный тренер Дмитрий Черышев, но и всё руководство клуба, включая спортивного и генерального директора. 9 августа состоялось совещание, на котором этот вопрос был практически решён.

В нынешнем сезоне «Нижний Новгород» в первых шести турах Футбольной национальной лиги набрал пять очков (одна победа, две ничьих, три поражения). Команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

В минувшей кампании нижегородцы под руководством Черышева финишировали четвёртыми в ФНЛ. В переходных матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге команда по сумме двух встреч уступила самарским «Крыльям Советов» (1:3, 1:0).

Матч на фоне куполов. Кокорин с Мамаевым душевно сыграли в футбол
Репортаж из колонии, в которой мотают срок футболисты.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент