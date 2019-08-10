Семак — о матче с «Динамо»: сложная игра, но заслуженная победа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу (2:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Динамо».

«Как обычно, сложная, нервная игра. Счёт был скользкий, до конца матча присутствовала нервозность в действиях. Слава богу, удалось забить второй мяч и закончить игру. В первом тайме много было технического брака, плохо выходили из обороны. Во втором тайме меньше было ошибок. Был неприятный момент у наших ворот, когда «Динамо» могло сравнять счёт.

Сложная игра, но заслуженная победа. В первом тайме несколько раз ошибались на ровном месте, плохо двигались и расставлялись. Иногда переигрывали момент. Не было понимания своевременности, когда что нужно делать. Много было ошибок в центре поля. Связываю это с техническим браком.

Не было опасений при переводе Сутормина налево, он быстрый игрок, дисциплинированно действует в обороне. У Дриусси повреждение икроножной мышцы. Узнаем после обследования, насколько серьёзное. Он очень важный игрок, и мы, естественно, расстроены.

Мы достаточно обидно потеряли очки в предыдущем туре. По игре заслуживали победу. Потеря потере рознь. Если не заслуживаем победы, должны быть благодарны, что хоть что-то есть. Если играем хорошо, расстройство есть.

Дриусси надо сказать огромное спасибо, что играет там, где нужно команде. Он наиболее комфортно действует на позиции второго форварда по характеристикам. Малком сыграл пару контрольных матчей и в прошлой игре вышел. Ему нужно набирать физические кондиции и игровую практику, чтобы выходить на высокий уровень. Будем смотреть, кто сколько готов сыграть", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.