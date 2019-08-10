«Бордо» проиграл «Анже» в 1-м туре Лиги 1, «Сент-Этьен» одолел «Дижон»

В 1-м туре французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Сент-Этьен». Матч прошёл на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершился со счётом 1:2.



Гостям удалось отметиться быстрыми голами в начале встречи, и уже к 11-й минуте они добились преимущества в два мяча усилиями полузащитников Ромена Амума и Жана-Эде Аолу. Хозяева сумели ответить только точным ударом нападающего Жулио Тавареша с пенальти на 34-й минуте.



В параллельном матче, который состоялся на стадионе «Раймон Копа» в Анже, местный «Анже» победил «Бордо» со счётом 3:1.



Уже на 4-й минуте счёт был открыт – отличился нападающий гостей Николя де Превиль. Ещё до свистка на перерыв хозяевам удалось не только восстановить равенство, но и выйти вперёд. Голы себе в актив записали полузащитники Жефф Рен-Аделед, Матиас Лаж и Тома Мангани.



В остальных матчах 1-го тура, проходивших в это же время, «Ницца» одолела «Амьен» (2:1), «Монпелье» уступил «Ренну» (0:1), а «Брест» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1).



С турнирной таблицей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».

