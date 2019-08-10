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«Бордо» проиграл «Анже» в 1-м туре Лиги 1, «Сент-Этьен» одолел «Дижон»

«Бордо» проиграл «Анже» в 1-м туре Лиги 1, «Сент-Этьен» одолел «Дижон»
Футбол / Франция 0

В 1-м туре французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Сент-Этьен». Матч прошёл на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершился со счётом 1:2.

Гостям удалось отметиться быстрыми голами в начале встречи, и уже к 11-й минуте они добились преимущества в два мяча усилиями полузащитников Ромена Амума и Жана-Эде Аолу. Хозяева сумели ответить только точным ударом нападающего Жулио Тавареша с пенальти на 34-й минуте.

Франция - Лига 1. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Дижон
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:1 – Амума – 5, 0:2 – Аолу – 11, 1:2 – Тавареш – 34 (пен)

В параллельном матче, который состоялся на стадионе «Раймон Копа» в Анже, местный «Анже» победил «Бордо» со счётом 3:1.

Уже на 4-й минуте счёт был открыт – отличился нападающий гостей Николя де Превиль. Ещё до свистка на перерыв хозяевам удалось не только восстановить равенство, но и выйти вперёд. Голы себе в актив записали полузащитники Жефф Рен-Аделед, Матиас Лаж и Тома Мангани.

Франция - Лига 1. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
3 : 1
Бордо
Бордо
0:1 – де Превиль – 4, 1:1 – Рен-Аделед – 27, 2:1 – Лаж – 33, 3:1 – Мангани – 45

В остальных матчах 1-го тура, проходивших в это же время, «Ницца» одолела «Амьен» (2:1), «Монпелье» уступил «Ренну» (0:1), а «Брест» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1).

С турнирной таблицей Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Ницца
Ницца
2 : 1
Амьен
Амьен
1:0 – Эрей – 32, 1:1 – Аколо – 81, 2:1 – Данте Бонфин – 90+5
Удаления: нет – Гнаоре, 27
Франция - Лига 1. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Монпелье
Монпелье
0 : 1
Ренн
Ренн
0:1 – Морель – 6
Удаления: нет – Тэт, 69
Франция - Лига 1. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Брест
Брест
1 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 – Отре – 25, 1:1 – Кулурис – 89
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