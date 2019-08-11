На стадионе «АЗ Алкмар» обрушилась крыша

«АЗ Алкмар», вероятно, не сможет выступать на своём домашнем стадионе «АФАС» в ближайшее время.



На арене нидерландской команды обрушилась крыша. Во время происшествия никто не пострадал, так как на стадионе никого не было.



15 августа «АЗ» предстоит провести на своём поле ответный матч с «Мариуполем» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. Вероятно, встречу придётся перенести на другой стадион. В первом матче, который состоялся на Украине 8 августа, соперники не выявили победителя – 0:0.



Домашний стадион «АЗ» был построен всего 13 лет назад, в 2006 году. Арена рассчитана на 17 тыс. зрителей.



В Эредивизии «АЗ» после 1-го тура занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка.

Видео доступно на «Чемпионате».