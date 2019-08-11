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«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии

«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии. Гости, являющиеся соперниками «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов, сделали 3 изменения в составе — в старте у «Порту» дебютировал экс-спартаковец Зе Луиш.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине матча «Жил Висенте» дважды вёл в счёте, и второй раз «Порту» отыграться уже не сумел. Единственный мяч в составе «драконов» забил защитник Алекс Теллес с пенальти. Бразилец мог отличиться ещё в первом тайме, но судья отменил одиннадцатиметровый после видеопросмотра.

Португалия - Примейра. 1-й тур
10 августа 2019, суббота. 21:00 МСК
Жил Висенте
Барселуш
2 : 1
Порту
Порту
1:0 – Лоуренси – 60, 1:1 – Теллес – 73 (пен), 2:1 – Краев – 77

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

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