«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии

«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии. Гости, являющиеся соперниками «Краснодара» по 3-му квалификационному раунду Лиги чемпионов, сделали 3 изменения в составе — в старте у «Порту» дебютировал экс-спартаковец Зе Луиш.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во второй половине матча «Жил Висенте» дважды вёл в счёте, и второй раз «Порту» отыграться уже не сумел. Единственный мяч в составе «драконов» забил защитник Алекс Теллес с пенальти. Бразилец мог отличиться ещё в первом тайме, но судья отменил одиннадцатиметровый после видеопросмотра.

Напомним, ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.