«Валенсия» уступила «Интеру» в серии пенальти, Черышев реализовал свой удар

«Валенсия» потерпела поражение в товарищеском матче с миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 1:1 (6:7 – по пенальти).
Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, «летучие мыши» вышли вперёд усилиями полузащитника Карлоса Солера. Незадолго до окончания матча, на 81-й минуте, нападающий Маттео Политано спас нерадзурри от поражения.
В серии пенальти точнее оказался «Интер», футболисты которого реализовали все шесть попыток. У «Валенсии» не сумел реализовать свой удар защитник Эсекьэль Гарай. При этом российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев, вышедший на поле на замену в середине второго тайма, был точен с одиннадцатиметровой отметки.
В прошлом сезоне «Интер» занял четвёртое место в итальянской Серии А. «Валенсия» финишировала четвёртой в испанской Примере.
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