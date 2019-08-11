Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» уступила «Интеру» в серии пенальти, Черышев реализовал свой удар

«Валенсия» уступила «Интеру» в серии пенальти, Черышев реализовал свой удар
Футбол / Прочие турниры 0

«Валенсия» потерпела поражение в товарищеском матче с миланским «Интером». Встреча завершилась со счётом 1:1 (6:7 – по пенальти).

Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, «летучие мыши» вышли вперёд усилиями полузащитника Карлоса Солера. Незадолго до окончания матча, на 81-й минуте, нападающий Маттео Политано спас нерадзурри от поражения.

В серии пенальти точнее оказался «Интер», футболисты которого реализовали все шесть попыток. У «Валенсии» не сумел реализовать свой удар защитник Эсекьэль Гарай. При этом российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев, вышедший на поле на замену в середине второго тайма, был точен с одиннадцатиметровой отметки.

В прошлом сезоне «Интер» занял четвёртое место в итальянской Серии А. «Валенсия» финишировала четвёртой в испанской Примере.

Черышев теперь самый дорогой из наших. Он стоит 80 млн евро
Так решила «Валенсия».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент