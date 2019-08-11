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«Барселона» разгромила «Наполи», Гризманн забил первый мяч за каталонцев

«Барселона» разгромила «Наполи», Гризманн забил первый мяч за каталонцев
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Завершился товарищеский матч с участием «Барселоны» и «Наполи». Со счётом 4:0 победу одержали сине-гранатовые. Матч состоялся в Энн-Арбор (США) на стадионе «Мичиган».

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели, зато сразу после перерыва в ворота неаполитанцев влетели один за другим 4 мяча — на 48-й минуте счёт открыл Луис Суарес, а уже спустя четверть часа Усман Дембеле забивал 4-й гол в ворота итальянской команды. Также в составе «Барселоны» отличились Антуан Гризманн и Суарес, оформивший дубль. Для Гризманна это первый мяч в составе каталонцев.

Товарищеские матчи (клубы)
11 августа 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
0 : 4
Барселона
Барселона, Испания
0:1 – Суарес – 48, 0:2 – Гризманн – 56, 0:3 – Суарес – 58, 0:4 – Дембеле – 63

Это был второй матч между командами за последние три дня. В первой встрече, которая состоялась на стадионе «Хард Рок» в Майами, победу праздновала каталонская команда. Тогда в составе сине-гранатовых забитыми мячами отметились Серхио Бускетс и Иван Ракитич. Ещё один мяч во встрече забил защитник «Барсы» Самуэль Юмтити, поразивший ворота своей команды.

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