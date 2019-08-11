Виллаш-Боаш — о первом поражении в роли тренера «Марселя»: это трудно принять

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение своих подопечных в первом туре французской Лиги 1 от «Реймса».



«Это поражение трудно принять. Мы оказались слишком медленными в нападении. Мы атаковали с правого фланга, а не левуого, где располагался Димитри Пайет. Нам нужно было постараться найти больше решений за счёт его дриблинга. Нам нужны игроки, способные обыгрывать соперника один на один. Буна Сарр был очень хорош во втором тайме за счёт этого компонента. «Реймс» оказался очень силён в обороне. Нам же нужно продолжать над этим работать», — приводит слова Андре Виллаш-Боаша Tuttomercatoweb.



Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Реймса».

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