Де Хеа пока не продлил контракт с «МЮ», его может переманить «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пока не подписал новый контракт с манкунианцами, сообщает The Mirror. По информации источника, в случае, если де Хеа не продлит контракт с командой, он может подписать соглашение с мадридским «Реалом», который в настоящий момент следит за ситуацией вокруг испанского вратаря.
Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний вратарь готов принять предложение «красных дьяволов» о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25. Зарплата испанца вырастет до € 20 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе.
Де Хеа перешёл в «МЮ» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. В сезоне-2018/19 он пропустил 54 гола в 38 матчах английской Премьер-лиги. Действующее соглашение голкипера с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2020 года.
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