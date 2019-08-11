Симеоне: лучшее, что есть у Фелиша, — желание учиться
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценил способности полузащитника Жоау Фелиша.
«У Фелиша много способностей. Он быстро адаптируется к тому, что необходимо команде. Он хорошо понимает игру, видит поле, и это помогает ему в адаптации ко многим позициям. Лучшее, что у него есть, — желание учиться. Он хочет учиться новому, и поэтому его процесс адаптации будет короче. Талант — врождённое качество, но желание учиться — самый короткий путь игрока к успеху», — приводит слова Диего Симеоне Goal.
Напомним, Жоау Фелиш оформил дубль в матче Международного кубка чемпионов против туринского «Ювентуса». Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.
Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»
- 11 августа 2019
-
09:17
-
09:14
-
09:00
-
08:54
-
08:26
-
08:01
-
07:38
-
07:23
-
06:54
-
06:30
-
06:02
-
05:49
-
05:29
-
04:34
-
02:19
-
02:07
-
01:55
-
01:42
-
01:19
-
01:11
-
01:01
-
00:50
-
00:45
-
00:29
-
00:26
-
00:04
-
00:03
- 10 августа 2019
-
23:55
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:30
-
23:28
-
23:23
-
23:09
Партнерский контент