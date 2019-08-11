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Симеоне: лучшее, что есть у Фелиша, — желание учиться

Симеоне: лучшее, что есть у Фелиша, — желание учиться
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценил способности полузащитника Жоау Фелиша.

«У Фелиша много способностей. Он быстро адаптируется к тому, что необходимо команде. Он хорошо понимает игру, видит поле, и это помогает ему в адаптации ко многим позициям. Лучшее, что у него есть, — желание учиться. Он хочет учиться новому, и поэтому его процесс адаптации будет короче. Талант — врождённое качество, но желание учиться — самый короткий путь игрока к успеху», — приводит слова Диего Симеоне Goal.

Напомним, Жоау Фелиш оформил дубль в матче Международного кубка чемпионов против туринского «Ювентуса». Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»
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