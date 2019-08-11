Симеоне: лучшее, что есть у Фелиша, — желание учиться

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценил способности полузащитника Жоау Фелиша.



«У Фелиша много способностей. Он быстро адаптируется к тому, что необходимо команде. Он хорошо понимает игру, видит поле, и это помогает ему в адаптации ко многим позициям. Лучшее, что у него есть, — желание учиться. Он хочет учиться новому, и поэтому его процесс адаптации будет короче. Талант — врождённое качество, но желание учиться — самый короткий путь игрока к успеху», — приводит слова Диего Симеоне Goal.



Напомним, Жоау Фелиш оформил дубль в матче Международного кубка чемпионов против туринского «Ювентуса». Встреча прошла на стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме (Швеция) и завершилась со счётом 2:1 в пользу испанской команды.

Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу в матче с «Ювентусом»