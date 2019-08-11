Аленья: будет очень больно, если Неймар уйдёт в «Реал»
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья заявил, что он не хотел бы стать свидетелем перехода нападающего Неймара в мадридский «Реал».
«Будет очень больно, если Неймар уйдёт в «Реал», к нашим вечным соперникам. Особенно после того, как он поиграл за «Барселону». Надеемся, что он вернётся к нам. Он впечатляющий футболист, один из лучших игроков в мире. Если он вернётся в команду, это будет удивительно. Было бы превосходно именно так закрыть трансферное окно. Он может всех нас сделать лучше», — приводит слова Аленьи Goal.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» опережает «Реал» в борьбе за Неймара. В настоящее время «Барселона» делает всё, чтобы закончить сделку в течение недели. Руководство клуба дало добро на этот трансфер.
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