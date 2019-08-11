Бэйл включён в заявку «Реала» на товарищеский матч с «Ромой»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл включён в заявку мадридского клуба на товарищеский матч с «Ромой», который состоится сегодня, 11 августа. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и начнётся в 21:00 мск.



Ранее сообщалось, что «Бавария» готова арендовать Бэйла у «Реала». При этом агент 30-летнего валлийца Джонатан Барнетт заявлял, что Гарет «точно не отправится ни в один клуб на правах аренды». Также Бэйл мог перейти в китайски клуб «Цзянсу Сунин», однако трансфер игрока сорвался.



Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом: К. Навас, Куртуа, Фуидиас, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Азар, Бензема, Бэйл, Васкес, Йович, Винисиус.

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