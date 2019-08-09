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Миятович: если Бэйл останется, то проблемы будут не у «Реала», а у него

Миятович: если Бэйл останется, то проблемы будут не у «Реала», а у него
Футбол / Испания 0

Бывший футболист и спортивный директор мадридского «Реала» Предраг Миятович поделился мыслями о перспективах в команде нападающего Гарета Бэйла, а также прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба полузащитника Луки Модрича.

«Если Бэйл останется, то проблемы будут не у «Реала», а у него. Зидан не рассчитывает на него.

Что касается Модрича, он очень счастлив в клубе. Как его друг, я могу сказать, что он собирается остаться в команде. Лука не тот футболист, которого можно включать в сделки по переходам других игроков. Это обладатель «Золотого мяча», — цитирует Миятовича Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова арендовать Бэйла у «Реала». При этом агент 30-летнего валлийца Джонатан Барнетт заявлял, что Гарет «точно не отправится ни в один клуб на правах аренды».

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В «Твиттере» много шуток на эту тему.
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