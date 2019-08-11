«Манчестер Юнайтед» договорился о приобретении Ганнибала у «Монако»
«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте сообщил, что достиг договорённости о трансфере полузащитника «Монако» Ганнибала Межбри. Сейчас клубы ожидают одобрения ФИФА.
По информации СМИ, приобретение Ганнибала обойдётся «Юнайтед» примерно в € 10 млн. 16-летний футболист будет выступать в академии «красных дьяволов».
В борьбе за Межбри манкунианцы опередили мюнхенскую «Баварию» и лондонский «Арсенал». Ранее сообщалось также, об интересе к хавбеку со стороны «Лиона».
«Манчестер Юнайтед» сегодня, 11 августа, проведёт матча 1-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18:30 мск.
Календарь матчей АПЛ доступен на «Чемпионате».
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