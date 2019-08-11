Рыбусь: это была лучшая игра в сезоне, но «Локомотив» может ещё лучше

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбусь прокомментировал победу (4:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Уралом».

«Сегодня сыграли очень хорошо. Это была лучшая игра в сезоне, но мы можем ещё лучше. Нужно было больше моментов реализовывать, больше забивать.

Была ли тренерская установка нагружать левый фланг «Урала»? Надо было играть по флангам, мы это делали. Сегодня провели два хороших тайма. До этого мы играли один тайм хорошо, а второй чуть хуже.

Не знаю, поймали ли кураж сегодня, но мы давно столько не забивали. До этого все игры были напряжёнными, сегодня же игралось чуть легче. Будем стремиться, чтобы все игры так проходили.

Тренер говорил Крыховяку, чтобы он подключался к атакам, пытался забивать. Пока у него это получается. Я его поздравил на поле с красивым голом. Не ожидал, что он с левой может так пробить", — передаёт слова Рыбуся корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.