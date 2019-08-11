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Ал. Миранчук — о победе над «Уралом»: «Локомотив» поймал кураж

Ал. Миранчук — о победе над «Уралом»: «Локомотив» поймал кураж
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу (4:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Уралом».

«Сегодня все играли ярко. Всё получалось, всё проходило. Мы поймали кураж и порадовали болельщиков. Столько голов, столько эмоций! С первых минут начали агрессивно, хотя раньше долго втягивались в игру. Сегодня показали, что играем дома. Забили быстрый гол – и дальше покатило. Приятно, что сыграли на ноль. Нужно сохранять концентрацию до конца.

Мы все понимали, что „Урал“ может вернуться в игру. В перерыве Палыч сказал жёсткую речь, что 2:0 – опасный счёт. Мы уже пропускали в таких ситуациях, но сегодня прибавили во втором тайме.

Что касается моего гола и забитого мяча Крыховяка, то Крыховяк здорово пробил издали, у меня гол классический", — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива».

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