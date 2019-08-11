«Локомотив» подарил новорождённому сыну болельщика пожизненный абонемент

Новорождённый сын болельщика «Локомотива» Фёдор получил от московского клуба право пожизненного посещения домашних матчей с участием «железнодорожников».

«Поздравили одного из многолетних болельщиков «Локо» с рождением сына Фёдора в день 97-летия клуба.

Феде подарили красно-зелёные ползунки с нанесением как у настоящих футболистов, игрушки и право пожизненного посещения домашних игр «Локомотива», — сообщается в официальном »Твиттере" клуба.

В пятом туре Российской Премьер-Лиги «Локомотив» разгромил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив», набрав 10 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 6-м туре клуб на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 18 августа.