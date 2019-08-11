Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию об интересе «армейцев» к защитнику «Уфе» Даниле Круговому.
«Круговой входит в сферу наших интересов. Если найдём компромисс с руководством «Уфы», с которым у нас партнёрские отношения, то возможно всё получится», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшнем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр.
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