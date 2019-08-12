Зидан: Неймар и Погба? Работаем с тем составом, который есть у «Реала» сейчас

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на пресс-конференции в Риме рассказал о своей команде и планах на будущее. Общение с прессой проходило после ничьей с «Ромой» (2:2) в товарищеском матче.
«Для нашей команды важно то, что было сделано до этого момента. Лето прошло, и мы готовы к возобновлению чемпионата. Мы ждём этого момента. Мы будем играть в Ла Лиге в субботу, и мы готовы подстроиться под динамику этого чемпионата.
Подпишем ли контракт с Неймаром? Мы работаем с тем составом, который у нас есть на данный момент. Сейчас мы сосредоточены на субботе. Да, за три недели торгов на рынке всё может произойти, но сейчас мы думаем только о том, как провести хороший сезон.
О будущем Погба мне тоже нечего сказать. Повторю то, что уже сказал: у нас есть состав команды, и мы будем играть в субботу в Ла Лиге. Точка.
Хамес и Бэйл – наши игроки, но всё может произойти. Как тренер я на них рассчитываю на все сто процентов. Да, Хамеса не было сегодня, но всё может быстро измениться. До закрытия трансферного рынка всё может произойти», – приводит слова Зидана Marca.
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