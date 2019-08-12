Агент Рибери подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту

Жан-Пьер Берне, агент бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива».



«Да, со стороны «Локомотива» есть реальный интерес к Франку. Это правда», — приводит слова агента Sport24.



Напомним, Рибери покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона после 12 лет в клубе. В настоящий момент 36-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее он также защищал цвета таких клубов, как «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель». В сборную Франции хавбек вызывался с 2006 по 2014 год.



В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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