Оздоев: Дзюба — лидер, и это было самой большой его проблемой в «Спартаке»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о лидерских качествах своего партнёра по команде нападающего Артёма Дзюбы и поведал об игре с Вильмаром Барриосом.

«Он всегда был лидером! И это было самой большой его проблемой в «Спартаке» (улыбается). Такой характер даёт возможность прогрессировать. Все великие футболисты были лидерами. Если ты не хочешь выигрывать на каждой тренировке, в каждом матче, результата не будет.

Как общаемся с Барриосом? Языковой барьер, конечно, есть. Иногда общаемся жестами. Мы называем Барриоса Кучо. На колумбийском варианте испанского это означает «друг». Он всегда мне кричит: «Кучо!» И дальше набор непонятных слов. Отвечаю: «Всё нормально, я тебя понял».



Честно — приятно играть с ним. Знаю каждый его манёвр, а он знает каждый мой манёвр. Тяжело найти такого футболиста, которого бы ты так понимал на поле. Получаешь больше удовольствия на поле, делаешь то, что хочется, потому что знаешь: он подстрахует тебя, ты подстрахуешь его. Барриос — отличное приобретение для нашей команды», — цитирует Оздоева РИА «Новости».