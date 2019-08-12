Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче «Ахмат» — «Спартак»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своём «инстаграме» опубликовал стих, посвящённый инциденту в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак» (1:3), в ходе которого недовольный работник «Ахмат-Арены» оскорбил судью через микрофон.



«Текст протеста был услышан в Грозном

И подхвачен без цензуры и прикрас.

Пусть звучит немного одиозно,

Но судья, простите, [гей].

Частный случай, но в нём есть отчасти

Всё неуважение к властям.

Да, судья быть должен беспристрастен,

А не прыгать на людей свистя.

В этом лозунге полным-полно крамолы

И неуважений к вертикали.

В нём есть правда крупного помола,

На неё в Москве лишь намекали», — говорится в сообщении Шнурова.



Ранее стало известно, что оскорбивший судью работник «Ахмат-Арены» был уволен. Позднее он объяснил свой поступок.

Гендиректор «Ахмата»: оскорбление судьи? Мы же на стадионе, а не в театре