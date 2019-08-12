Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче «Ахмат» — «Спартак»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своём «инстаграме» опубликовал стих, посвящённый инциденту в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак» (1:3), в ходе которого недовольный работник «Ахмат-Арены» оскорбил судью через микрофон.
«Текст протеста был услышан в Грозном
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, [гей].
Частный случай, но в нём есть отчасти
Всё неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы
И неуважений к вертикали.
В нём есть правда крупного помола,
На неё в Москве лишь намекали», — говорится в сообщении Шнурова.
Ранее стало известно, что оскорбивший судью работник «Ахмат-Арены» был уволен. Позднее он объяснил свой поступок.
- 12 августа 2019
-
14:11
-
14:02
-
13:58
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:22
-
13:21
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:46
-
12:31
-
12:22
-
12:07
-
12:06
-
11:53
-
11:42
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
-
09:47
-
09:39
-
09:26
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:30