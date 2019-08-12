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Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче «Ахмат» — «Спартак»

Шнуров отреагировал стихом на оскорбление судьи в матче «Ахмат» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своём «инстаграме» опубликовал стих, посвящённый инциденту в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Спартак» (1:3), в ходе которого недовольный работник «Ахмат-Арены» оскорбил судью через микрофон.

«Текст протеста был услышан в Грозном
И подхвачен без цензуры и прикрас.
Пусть звучит немного одиозно,
Но судья, простите, [гей].
Частный случай, но в нём есть отчасти
Всё неуважение к властям.
Да, судья быть должен беспристрастен,
А не прыгать на людей свистя.
В этом лозунге полным-полно крамолы
И неуважений к вертикали.
В нём есть правда крупного помола,
На неё в Москве лишь намекали», — говорится в сообщении Шнурова.

Ранее стало известно, что оскорбивший судью работник «Ахмат-Арены» был уволен. Позднее он объяснил свой поступок.

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