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В «Зените» прокомментировали слухи о намерении уволить главу скаутской службы

В «Зените» прокомментировали слухи о намерении уволить главу скаутской службы
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прокомментировали появившуюся в СМИ информацию, согласно которой руководство клуба намерено расстаться с главой скаутской службы Антоном Евменовым из-за неудач на трансферном рынке.

«Эффективная работа по усилению состава является результатом труда спортивного департамента, тренерского штаба и руководства клуба. Разговоры о возможных отставках – это просто нелепые слухи вокруг клуба. В «Зените» всё работает системно: у нас есть чёткий план по развитию спортивного потенциала клуба», — передаёт слова Рибалты пресс-служба клуба.

«Зенит» после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13 очками, опережая ближайших преследователей в лице ЦСКА, «Краснодара», «Арсенала» и «Локомотива» на три очка.

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