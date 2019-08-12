Лещенко объяснил, почему «Динамо» следует дать шанс Хохлову
Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал, почему необходимо оказать доверие главному тренеру московского клуба Дмитрию Хохлову.
«Хохлову, несмотря на ужасные проигрыши, нужно дать шанс! Да, неприятные матчи со «Спартаком» и «Рубином». Особенно после казанцев было много критики, но лично мне кажется, что строительство новой команды уже началось. Видна комбинационная игра, появились дерзость, мобильность, динамика. Лично мне приятно смотреть, как играет „Динамо“, — приводит слова Лещенко „RT на русском“.
Московское „Динамо“ набрало 5 очков в 5 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский „Зенит“, набравший 13 очков в 5 матчах.
Видео: очередная стычка между болельщиками на матче «Динамо» — «Зенит»
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