Шомуродов догнал Дзюбу и Соболева в списке лучших бомбардиров РПЛ

Узбекистанский нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов принёс победу своей команде в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:0), забив уже четвёртый гол в нынешнем сезоне.

Шомуродов догнал в списке лучших бомбардиров РПЛ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. В отличие от конкурентов, форвард ростовского клуба все мячи забил с игры, а в активе Дзюбы и Соболева по одному голу с пенальти.

Шомуродов перешёл в «Ростов» летом 2017 года из «Бунёдкора». В минувшем сезоне 24-летний форвард принял участие в 26 матчах российского национального чемпионата (10 — в основном составе) и забил три мяча. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.